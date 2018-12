Rasender Trend im Fußball

Sie können den besten Ball und tolle Fußballer haben. Aber wenn Sie keinen guten Rasen haben, dann gibt es kein gutes Fußballspiel", sagt Klaus Allofs.

Kein gutes, oder eben gar keines wie in Grödig. Fehlende Rasenheizungen und auch dadurch bedingt schlechte Plätze sorgen in Österreich für Diskussionen. In puncto Infrastruktur hinkt man Topligen noch weiter hinterher als im sportlichen Vergleich.

Was den Rasen betrifft, gelten englische Plätze seit jeher als Vorbild. Der neueste Schrei ist ein Gemisch aus Natur- und Kunstrasen, der so genannte Hybridrasen. Das Modell von "Desso Sports Systems" liegt heute in fast allen Stadien auf der Insel.

Das System besteht aus einem gesäten Naturrasen, in den über die gesamte Fläche alle zwei Zentimeter Kunstfasern 18 Zentimeter tief eingelassen werden. Über die gesamte Fläche ergibt das 20 Millionen Kunstfasern, die den Naturrasen verstärken.