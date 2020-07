Huspek darf zu Rapid – aber will der Grödiger auch?

Bekanntlich sucht Rapid nach einem neuen Flügelstürmer, der Wunschkandidat von Trainer Zoran Barisic ist Philipp Huspek. Nach langen Verhandlungen mit Grödig gibt es eine Einigung über die Ablöse. Kurioserweise wackelt der Transfer trotzdem, und es geht dabei – ausnahmsweise – nicht einmal ums Geld. Huspek ist mit dem Angebot von Rapid zufrieden, der 23-Jährige ist aber nicht sicher, ob er sich den Sprung nach Wien und den Druck bei einem Großklub schon zutraut. Immerhin spielte der Oberösterreicher vor 13 Monaten noch für Zweitliga-Absteiger BW Linz.

Grödig-Manager Christian Haas erklärt im KURIER-Gespräch den Stand der Dinge: "Mit der Ablöse von Rapid schaut es gut aus. Jetzt liegt es an Huspek. Ich habe ihm Mittwochabend klargemacht, dass er sich noch diese Woche entscheiden muss. Wir würden ja auch einen Ersatz für ihn benötigen."

In Hütteldorf wird schon länger am Alternativprogramm gearbeitet. Egal, wie sich Huspek entscheidet – ein neuer Flügelstürmer soll den sonst schon stark besetzten Kader abrunden. Geplant ist noch ein internationaler Test: Am 23. Juli soll Galatasaray Istanbul in das Happel-Stadion kommen.