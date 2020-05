Hosiners Lauf und Krankls Rekord

Philipp Hosiner ist im Herbstdurchgang der Bundesliga der überragende Mann gewesen. Der erst während der Saison von der Admira zu Tabellenführer Austria gewechselte Stürmer, der am Dienstag auch ins Nationalteam einberufen wurde, brachte es auf 21 Meisterschaftstore und ist damit die klare Nummer eins.

An einen möglichen neuen Torrekord in der Bundesliga oder einen potenziellen Transfer denkt der 23-Jährige vor dem Frühjahrsstart nicht, wie er im Interview mit im Trainingslager in Lara versicherte.

Für die Austria ist es im Herbst nach Wunsch gelaufen, war die Pause überhaupt gut für die Mannschaft?

Philipp Hosiner: "Es hat jetzt vielleicht nicht so ausgeschaut, weil wir die Spiele gewonnen haben, aber die Pause hat uns schon auch gutgetan. Wir waren am Ende mit unseren Kräften."

Mit sieben Punkten Vorsprung auf Salzburg können Sie beruhigt ins Frühjahr gehen.

"Wir haben einen schönen Polster auf Salzburg (7) und Rapid (10 Punkte), der kann aber schnell weg sein. Wir haben noch nichts erreicht, deshalb ruhen wir uns auch nicht aus. Wir wollen weiter hart an uns arbeiten, um den Vorsprung auszubauen oder zumindest gleichzuhalten. Wir wissen, dass wir noch eine Schippe dazugeben müssen, da es in der Rückrunde vielleicht schwieriger wird, weil sich die Gegner besser auf uns einstellen."

Sie haben im Herbst 21 Tore erzielt, wie sehen Sie das Erreichte mit etwas Abstand?

"21 Tore hören sich natürlich gut an. Ich habe sehr viel Torabschlüsse auch abseits des Trainings trainiert, deswegen ist es einfach das Ergebnis von harter, konzentrierter Arbeit, aber auch von meinen Mitspielern, die mir die Assists geliefert haben. Es waren ein paar Tore dabei, die nicht so schwer waren. Ich habe von der ganzen Spielweise der Austria profitiert, von unserem Lauf und auch davon, dass wir die Zuschauer immer mitgenommen haben."

Kann man einen ähnlichen Lauf von Ihnen im Frühjahr erwarten?

"Ich versuche, meine Form zu halten. Ich weiß, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann, wenn die Fitness stimmt und die Spritzigkeit wieder kommt. Ich setze mir aber keinen Druck, dass ich die Tore wieder unbedingt machen muss."

Sollten Sie ähnlich treffsicher agieren, wackelt der Bundesliga-Torrekord von Hans Krankl (41 Tore, Saison 1977/78).

"Es ist nicht mein Ziel, dass ich den Rekord vom Hans Krankl jetzt brechen will. Ich will mit der Mannschaft einfach Erfolg haben, meinen Teil dazu beitragen, ob mit Toren, Assists oder einfach guten Spielen ist mir völlig egal."

Gegen Ende des Herbst lagen Sie in der europäischen Schützenliste (" Goldener Schuh") im Spitzenfeld, momentan sind Sie Achter. Wie ist es, in einem Atemzug mit Lionel Messi und Co. genannt zu werden?

"Es ist natürlich sehr schön, mit solchen Spielern in einem Atemzug genannt zu werden, aber es ist halt nur eine Statistik und hat eigentlich keine Aussagekraft."

Sie haben sich schon in jungen Jahren dazu entschlossen, ins Ausland zu gehen - die richtige Entscheidung?

"Ich war bereit dafür und habe zum richtigen Zeitpunkt den Schritt gemacht. Ich habe vier Jahre in Deutschland Erfahrungen sammeln können, die mir in Zukunft bei einem eventuellen Transfer ins Ausland helfen können."

Die Rückkehr ins Ausland bleibt also Ihr Ziel?

"Die deutsche Bundesliga wird immer besser und sollte meiner Meinung nach ein Traum für jeden Fußballer in Österreich sein. Ich wäre froh, wenn ich irgendwann den Schritt setzen kann, wieder zurück nach Deutschland. Im Ausland ist es aber sehr schwer, sich durchzusetzen. Man kommt als unbeschriebenes Blatt. Egal was man vorher geleistet hat, muss sich ganz neu beweisen."

In wie weit beschäftigen Sie sich schon jetzt mit einem möglichen Vereinswechsel?

"Bei einem Vereinswechsel muss alles zusammenpassen, ich will aber nicht viel darüber reden, weil ich sehr glücklich bin bei der Austria und langfristig Vertrag habe. Deshalb freue ich mich auf die kommenden Aufgaben da."

Mit der Austria gilt es, den Titel zu holen. Sieht sich das Team in der Favoritenrolle?

"Der Titel ist zwar unser Ziel, wir sehen uns aber nicht als Favorit. Es ist auch ziemlich egal. Wir haben ein Ziel vor Augen, ein hartes Stück Arbeit vor uns. Da spielt es keine Rolle, ob man Favorit oder Außenseiter ist."

Was könnte der Schlüssel zum Titel sein?

"Uns hat in der Hinrunde ausgezeichnet, dass wir alle Spiele sehr ernst genommen und die Partien gegen die vermeintlich schwächeren Gegner gewonnen haben. Das ist vielleicht auch der Schlüssel zur Meisterschaft."

Sie sind durch Ihre Leistungen auch für Teamchef Marcel Koller interessant geworden, was sagen Sie zur Einberufung?

"Es freut mich natürlich sehr. Es ist eine große Ehre, für Österreich zu spielen. Ich werde schauen, dass ich mich so schnell wie möglich ins Team integriere, und versuchen, genauso wie bei der Austria alles zu geben, um den Teamchef von mir zu überzeugen."

Tabelle