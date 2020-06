Hoffers Premieren-Tor als Erlösung

Er kam, sah und traf wenige Minuten später. Erwin Hoffer hatte am Freitagabend sein persönliches Erfolgserlebnis und trug seinen Teil zum 2:1-Sieg von Eintracht Frankfurt beim 1. FC Nürnberg bei.

Die Frankfurter sind in der deutschen Bundesliga weiterhin nicht zu stoppen. Der sensationelle Aufsteiger gewann in Nürnberg auch seine vierte Saisonpartie. Für die Statistiker: Der beste Saisonstart der Eintracht in der Vereinsgeschichte ist damit perfekt.



Der ÖFB-Teamstürmer traf nur wenige Augenblicke nach seiner frühen Einwechslung zur 1:0-Führung. Nach dem 2:0 durch Takashi Inui (60.) glückte den Hausherren nur mehr der Anschlusstreffer per Kopf durch Sebastian Polter (76.).



Hoffer profitierte von muskulären Problemen des kanadischen Stürmers Olivier Occean. Der 25-jährige Niederösterreicher wurde in der 21. Minute eingewechselt und traf schon vier Minuten später aus zehn Metern aus der Drehung mit seiner erst zweiten Ballberührung ins lange Eck. Es war der erste Saisontreffer von Hoffer, der bis zur 86. Minute im Einsatz war.