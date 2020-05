Hörtnagls Fürther beim Franken-Derby

Ein Bundesligist im Cup-Achtelfinale bei winterlichen Temperaturen zuhause gegen einen Zweitligisten – was in Österreich ein leeres Stadion ergeben würde, beschäftigt am Dienstag das ganze Frankenland. Im deutschen Pokal kommt es ab 19 Uhr zum Traditionsduell 1. FC Nürnberg – Greuther Fürth.

Und ein Tiroler ist mitten drin. "Es ist eines der ältesten Derbys im deutschen Fußball, dementsprechend groß ist die Rivalität", erklärt Alfred Hörtnagl. Der 45-Jährige hat nach dem Rücktritt bei Rapid den Sprung nach Deutschland gewagt und arbeitet als Fußball-Koordinator für Fürth.