Hörtnagl spielte einst bei APOEL

APOEL Nikosia hat bereits vor dem aktuellen Erfolgslauf in das Viertelfinale der Champions League auf eine Importpolitik gesetzt: 1997 war Alfred Hörtnagl einer der vielen Legionäre auf der Mittelmeerinsel. In acht Ligaspielen erzielte der Mittelfeldrackerer zwei Tore, "das ist für meine Verhältnisse eine wirklich starke Quote."

Nach dem raschen Rauswurf von Trainer Kurt Jara und Stürmer Christoph Westerthaler hielt es aber auch den letzten Tiroler nicht mehr lange auf Zypern.

"APOEL hat mir mehrere Monate lang keinen Gehalt mehr gezahlt", erzählt Hörtnagl, der mittlerweile Fußball-Koordinator beim deutschen Aufstiegskandidaten Greuther Fürth ist. Trotz des Vertragsbruchs wollte APOEL dem heute 45-Jährigen keine Freigabe erteilen.