Hörtnagl fordert mit Fürth den BVB

Seit nunmehr 20 Spielen ist Borussia Dortmund nach dem 1:0 gegen Bremen mittlerweile ungeschlagen – ein Rekordwert in der ereignisreichen Geschichte des BVB.



Es würde in die ebenso aufregende Geschichte des DFB-Pokals passen, wenn diese Serie ausgerechnet von einem Zweitligisten beendet wird. Versuchen wird das am Dienstag auf jeden Fall mit Greuther Fürth der Tabellenführer der zweiten Liga (20.30 Uhr/ ZDF live). Auf der Tribüne mitzittern wird mit dem krassen Außenseiter ein Tiroler.



Alfred Hörtnagl ist nach seinem Rücktritt bei Rapid seit Herbst als Fußball-Koordinator für die aufstrebenden Franken tätig. Der 45-Jährige bildet die organisatorische Schnittstelle zwischen Profis, Amateuren und Nachwuchs.



Zum Duell der Grün-Weißen mit dem Deutschen Meister meint Hörtnagl: "Der Pokalbewerb hat in Deutschland eine enorme Bedeutung, das Spiel ist seit Langem ausverkauft und für unseren ganzen Klub ein Geschenk. Es ist der Höhepunkt in der Vereinsgeschichte."