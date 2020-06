Hoeneß-Prozess beginnt am Montag

Am Jahresende hatte Hoeneß in einem Interview des Bayerischen Rundfunks letztmals Einblick in sein angegriffenes Seelenheil gegeben. Als er mit seinem Verein in Marokko weilte und dort mit dem Gewinn der Fußball-Club-WM das erfolgreichste Jahr des FC Bayern in der über 100-jährigen Geschichte beschloss, sagte er: "Privat ist es für mich und meine Familie das schwierigste Jahr in unserem Leben."

Hoeneß hat angekündigt, "gut vorbereitet" in den Gerichtssaal zu gehen. Das Verfahren wird von einem gigantischen Medienrummel begleitet, den Hoeneß mehrfach beklagt hat. "Ich bin der einzige unter 70.000 Selbstanzeigen, der in epischer Breite in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Von einem Steuergeheimnis kann schon lange keine Rede mehr sein, ein Prominenten-Bonus ist weit und breit nicht zu sehen. Es ist von einem riesigen Prominenten-Malus zu sprechen", erklärte Hoeneß.