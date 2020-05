Herbert Gager bei St. Pölten entlassen

Gager, der in der Vorsaison interimistisch die Wiener Austria trainiert hatte und im Sommer in St. Pölten auf seinen Nachfolger bei Violett, Gerald Baumgartner gefolgt war, einigte sich laut Vereinsangaben einvernehmlich mit dem bisherigen Arbeitgeber. "Sowohl der SKN-Coach, als auch die Clubführung sind zur Erkenntnis gekommen, dass es besser ist, ab sofort getrennte Wege zu gehen", hieß es auf der Homepage der "Wölfe", die am Freitag Mattersburg zuhause 0:2 unterlagen und derzeit auf Rang sieben nur drei Punkte vor den Abstiegsrängen liegen.

Erst in der Vorwoche hatte sich der Cupfinalist der Vorsaison, der im Sommer auch Europa-League-Luft schnuppern durfte, von Sportmanager Christoph Brunnauer getrennt. Gagers Platz wird "bis auf weiteres" sein bisheriger Co-Trainer Michael Steiner einnehmen. "In den nächsten Tagen werden wir dann die endgültige Entscheidung bekanntgeben, wer der neue Chefcoach bei den Wölfen sein wird", erklärte General-Manager Andreas Blumauer.