Heiße Debatten über die WM in Katar

Ganz so einfach, wie sich FIFA-Boss Joseph Blatter die Winter-WM 2022 in Katar nun plötzlich vorstellt, wird die historische Verlegung der Fußball-Show am Golf trotz positiven Feedbacks aus der deutschen Bundesliga aber nicht werden. Widerstand aus den USA, England, Spanien und auch Italien scheint programmiert – inklusive möglicherweise kostspieliger Klagen für die FIFA.

Die Auswirkungen auf den internationalen Rahmenterminkalender werden sich wohl auch nicht wie von Blatter behauptet auf eine Saison beschränken lassen. Schon im kommenden Jahr sollen die notwendigen Änderungen für die Spielpläne in Europas Topligen beschlossen sein, kündigte Blatter an. „Bis Ende 2014 steht der Rahmenterminkalender für die WM 2022. Das sind acht Jahre und damit ist mehr als genug Zeit“, sagte der 77-Jährige.