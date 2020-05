Harnik und Dragovic um den Aufstieg

Martin Stranzl hat mit Borussia Mönchengladbach den Aufstieg in das Sechzehntelfinale der Europa League bereits fixiert, drei weitere österreichische Legionäre kämpfen am Donnerstag in der letzten Runde noch um den Einzug in die K.o-Phase. Der VfB Stuttgart mit Martin Harnik und Raphael Holzhauser, der voraussichtlich Ersatz ist, sowie der FC Basel mit Aleksandar Dragovic haben es jeweils selbst in der Hand.

Stuttgart hat Molde FK zu Gast und würde mit einem Sieg den einen Punkt zurückliegenden FC Kopenhagen auf Distanz halten. Die Schwaben können nach zuletzt zwei Bundesliga-Siegen in Folge mit Selbstvertrauen in die entscheidende Partie gehen. Harnik war zuletzt nur Ersatz, könnte aber nun wieder in die Startelf rutschen.

Sollte das Team von Bruno Labbadia den Aufstieg schaffen, würde Stuttgart einen historischen Erfolg für den deutschen Klub-Fußball perfekt machen. Sechs Bundesligisten haben das Überwintern in Europa League und Champions League schon sicher, bei einem VfB-Erfolg würden erstmals sieben deutsche Vereine im Frühjahr noch im Europacup-Einsatz sein.