Harnik gewinnt das erste Legionärsduell

Es war die 56. Minute angebrochen in der neu renovierten Mercedes-Benz-Arena von Stuttgart, als Martin Harnik das erste Österreicher-Duell in der neuen Saison der Deutschen Bundesliga mit Christian Fuchs am Samstag vorzeitig für sich entschied.



Der Stürmer des VfB Stuttgart war Fuchs bei dessen erstem Bundesliga-Auftritt im Schalke-Dress nach einer Flanke von Molinaro entlaufen und köpfelte frei zum 2:0 ein. In seinem insgesamt 50. Spiel in der deutschen Bundesliga traf Harnik, der in der 72. Minute ausgetauscht wurde, damit erstmals per Kopf. "Ich war bei Martin, hatte aber keine Chance, ihn mit fairen Mitteln am Kopfball zu hindern", sagte Fuchs. Österreichs Teamkapitän machte aber auch keinen guten Eindruck, als der eingewechselte Japaner Shinji Okazaki in der 89. Minute für Stuttgart zum 3:0-Endstand traf.