Halbfinale in der "Iberia League"

Ab in den Süden, dem guten Fußball hinterher. Vor allem in der Europa League könnte sich die Vormachtstellung spanischer Klubs in Europa nicht deutlicher ausdrücken. Vier Teams wollen ins Finale, drei davon sind Vertreter der Primera Division. Nur Sporting Lissabon spielt den nicht-spanischen Störenfried.



Atletico Madrid empfängt im rein spanischen Duell Valencia und versucht den Spagat zwischen Europacup und Liga. Einerseits will man ins Finale einziehen, andererseits kann man noch einen internationalen Startplatz für die nächste Saison erreichen bei fünf ausstehenden Partien.



Atletico-Spieler Adrian Lopez versichert: "Wir denken jetzt aber nur an Valencia und nicht an die Liga. Wir haben die ganze Saison über hart gearbeitet, wir stehen im Halbfinale. Jetzt wollen wir das Endspiel erreichen."