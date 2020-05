Guerrero schießt Peru auf Platz drei

Der überragende Mann des vorletzten Tages der Copa America kam aus der Deutschen Bundesliga. HSV-Stürmer Paolo Guerrero schoss am Samstagabend die Auswahl von Peru mit drei Toren zum 4:1-Sieg gegen Venezuela und zu Platz drei bei der Südamerika-Meisterschaft.



Der Hamburger Stürmer traf in der 64., 89. und 90. Minute. Das 1:0 hatte William Chiroque erzielt (41.). Mit insgesamt fünf Turniertreffern führte Guerrero vor dem Finale am Sonntag zwischen Uruguay und Paraguay auch die Torjägerliste an. Für Venezuela war nur der eingewechselte Juan Arango von Borussia Mönchengladbach (77.) erfolgreich.



"Der dritte Platz ist sehr gut, ich bin sehr stolz auf das Team", sagte Guerrero. "Ich bin Stürmer und muss Tore schießen, aber ich arbeite auch für die Mannschaft. Für mich ist es wichtiger, dass das Team gewinnt", meinte der 27-jährige Stürmer.



Der Verlierer musste nach dem 1:4 die Überlegenheit des Gegners anerkennen. "Peru hat viel besser gespielt als wir. Sie haben aber auch von unseren Fehlern profitiert", analysierte Venezuelas Teamchef Cesar Farias