Guardiolas Bekenntnis zu den Bayern

Dafür, dass Pep Guardiola im Grunde nichts anderes verkündet hat, als das, was eh immer schon ausgemacht war, wurde in München ein ziemliches Tamtam veranstaltet um die Worte des Bayern-Trainers. Die Kunde, dass Guardiola wie von Anfang an vereinbart ein weiteres Jahr bei den Bayern bleibt und seinen Vertrag bis 2016 erfüllen wird, schaffte es tatsächlich zur Eilmeldung.

So schlecht war die Stimmung beim Rekordmeister bereits geworden, so laut waren die Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied des Trainers zu vernehmen, dass sich Guardiola zu einem öffentlichen Bekenntnis für die Bayern gezwungen sah. „Oh, Jungs. Ich habe es 200 Millionen Mal gesagt an der Säbener Straße. Ich habe noch ein Jahr mehr Vertrag. Ich werde nächste Saison hierbleiben.“

Der Treueschwur von Pep Guardiola ist so ziemlich die einzige positive Nachricht, die der FC Bayern seit geraumer Zeit verkünden kann. Das Cup-Aus gegen Dortmund und die 0:3-Schmach in Barcelona haben dem Selbstverständnis des deutschen Rekordmeisters arg zugesetzt. Zu den Niederlagen sorgten Personaldiskussionen für weitere Unruhe.