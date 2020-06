Boskovic verlässt Rapid endgültig

Branko Boskovic steht vor seinem zweiten, diesmal endgültigen Abschied von Rapid. Der 33-jährige Edeltechniker war im Jänner 2013 nach zweieinhalb Jahren in den USA nach Hütteldorf zurückgekehrt. Sein Eineinhalbjahresvertrag läuft aus, Rapid hat keinen neuen Kontrakt angeboten. „Es ist vorbei, es macht keinen Sinn mehr“, erklärt Boskovic im KURIER-Gespräch.

An eine Last-Minute-Einigung denkt der Mittelfeldspieler nicht mehr: „Da geht es gar nicht um Geld. Wenn ich für die Planungen wichtiger wäre, hätte ich zuletzt öfter gespielt. Und der Typ für Kurzeinsätze bin ich nicht. Da ist es besser, Rapid forciert einen der vielen guten Jungen.“ Diese Saison spielte der Linksfuß nur in fünf Pflichtspielen für Rapid durch.

Boskovic stellt klar, dass er nicht im Groll geht: „Ich bin dankbar dafür, was der Trainer und alle im Verein für mich getan haben. Ich verstehe ja auch, was sie vorhaben.“ Aufhören will er mit dem Status eines Stammspielers im Nationalteam von Montenegro freilich nicht: „Ich habe schon Anfragen aus dem Ausland. Ein, zwei Jahre mit regelmäßigen Einsätzen sollten noch möglich sein.“