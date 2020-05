Gladbach schlägt Mainz 1:0

Borussia Mönchengladbach hat den vierten Tabellenplatz in der deutschen Fußball-Bundesliga im letzten Spiel vor der Winterpause gefestigt.



Die Gladbacher setzten sich mit Martin Stranzl in der Innenverteidigung daheim gegen den FSV Mainz 05 mit 1:0 (1:0) durch. Bei den Verlierern spielte Julian Baumgartlinger im Mittelfeld durch, während Andreas Ivanschitz verletzungsbedingt fehlte.



Die Gladbacher haben damit nach einem starken Herbstdurchgang nur vier Zähler Rückstand auf Tabellenführer Bayern München, auf Titelverteidiger Borussia Dortmund sowie Schalke 04 fehlt nur ein Punkt.



Den einzigen Treffer vor 49.089 Zuschauern erzielte Patrick Herrmann bereits in der 5. Minute, die Gladbacher sind damit schon seit zwölf Heimspielen ungeschlagen. Gladbachs Jungstar Reus musste verletzt ausgewechselt werden, soll sich aber nicht schwerer verletzt haben.



Für beide Teams steht vor Weihnachten noch das Cup-Achtelfinale auf dem Programm, Gladbach empfängt Schalke, und Mainz bekommt es am Mittwoch auswärts mit dem Regionalligisten Holstein Kiel zu tun.