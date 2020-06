Gibraltar will besser als Brasilien sein

Gibraltars Tormann Jordan Pérez soll am Freitag in Nürnberg gegen Deutschland (20.45 Uhr, live RTL) zum Retter werden. Beruflich ist er Feuerwehrmann, sportlich hat er nur ein Ziel: "Unter sieben Gegentoren bin ich zufrieden. Dann können wir sagen: Wir sind besser als Brasilien." Die Deutschen hoffen auf mehr Tore. Den Weltrekord hält Australien: In der WM-Qualifikation wurde 2001 Amerikanisch-Samoa 31:0 geschlagen. Gibraltar hat in drei EM-Qualifikationsspielen erst 17 Treffer kassiert.

Das heutige EM-Qualifikationsspiel ist ausverkauft, das waren jene gegen Schottland in Dortmund (2:1) und Irland in Gelsenkirchen (nur 1:1) nicht. 44.000 Zuschauer werden kommen. Selbst wenn Gibraltar alle Einwohner geschickt hätte, müssten noch 15.000 Leute kommen, um das Stadion zu füllen. Rund 29.000 Einwohner hat das britische Überseegebiet an der Südspitze der Iberischen Halbinsel, das seit 1704 unter der Souveränität des Vereinigten Königreichs steht. Vielleicht drückt ja für das Spiel in Nürnberg sogar das Staatsoberhaupt die Daumen, Queen Elizabeth II.

Obwohl der Fußballverband Gibraltars 1895 gegründet wurde und damit einer der ältesten der Welt ist, sieht der Weltverband FIFA von einer Aufnahme noch ab. Zumindest die für Europa zuständige UEFA hat Gibraltar 2013 aufgenommen. Seither bestritt die Mannschaft acht Länderspiele und gewann sogar eines – der traditionsreiche Prügelknabe aus Malta wurde mit 1:0 besiegt.

Die Begeisterung ist vorhanden. Immerhin sind von den 29.000 Einwohnern rund 3000 in den 22 Fußballvereinen registriert, das macht mehr als zehn Prozent aus. Allerdings gibt es nur ein Stadion ( Victoria Stadium), zwischen den vielen Spielen wird der Kunstrasen für eine Stunde geschont. Die Heimspiele in der EM-Qualifikation werden freilich im portugiesischen Faro ausgetragen.