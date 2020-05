Gemeinde: Kein Zusatz-Geld für Rapid

Im Wiener Gemeinderat sind am Mittwoch die Sanierungspläne des Hanappi-Stadions diskutiert worden: In der Fragestunde hat der zuständige Sportstadtrat Christian Oxonitsch (S) versichert, dass er nichts von Plänen des Pächters, des SK Rapid, über einen Ausbau oder gar Abriss und Neubau des Stadions wisse, die zuletzt in den Medien aufgetreten waren.

Oxonitsch betonte, dass die bereits vom Gemeinderat beschlossenen 17,7 Millionen Euro für eine Generalsanierung des Stadions ausreichen würden. Sollte der Verein nun andere Pläne haben, müsste die Situation neu bewertet werden. Zusätzliche Gelder werde es dann aber nicht geben, so der Stadtrat.

"Mir liegen keine aktuellen Informationen oder Studien vor, aus denen hervorgeht, dass sich der Bauzustand nun anders darstellt als zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Subvention im November des Vorjahres", versicherte Oxonitsch auf die vom parteiunabhängigen Gemeinderat Wolfgang Aigner gestellte Frage über neue Pläne des SK Rapid.

Auch der Stadtrat hat laut eigenen Angaben erst über die Medien erfahren, dass Rapid wohl derzeit über einen Abriss und Neubau des Hanappi-Stadions nachdenke. "Wenn der Verein einen Ausbau oder gar Abriss und Neubau vorsieht, dann muss er die Mehrkosten selbst tragen", unterstrich Oxonitsch.