Gebauer ein Kandidat fürs ÖFB-Team

Thomas Gebauer ist nach seinem im August 2010 erlittenen Kreuzbandriss wieder voll zurück. Der 29-jährige Tormann ist der sichere Rückhalt des Cupsiegers SV Ried, der am Donnerstagabend in Kopenhagen gegen Bröndby um den Aufstieg in die Play-offs der Europa League kämpft.



Läuft alles nach Plan, dann ist Gebauer schon bald auch ein heißer Kandidat auf die Nummer eins im österreichischen Nationalteam.



Denn der Deutsche steht vor einer Einbürgerung im Interesse der Republik Österreich. "Der ÖFB hat zugestimmt, Gebauer ist für die ÖFB-Spitze ein absoluter Kandidat für die Nationalmannschaft. Auch alle FIFA-Vorschriften sind erfüllt. Der Ball liegt beim Ministerrat, wir warten ab", meinte Rieds Manager Stefan Reiter.