Gascoigne auf Intensivstation

Paul Gascoigne, der seine Alkoholsucht in einer US-Klinik behandeln lässt, ist am vergangenen Freitag auf die Intensivstation eines Spitals verlegt worden. "Leider hat Paul sehr schlecht auf den Entzug reagiert, deshalb hat die Klinik als Vorsichtsmaßnahme entschieden, ihn in ein Krankenhaus zu verlegen, wo er auf der Intensivstation ständig überwacht wird", erklärte sein ehemaliger Team- und Klub-Kollege Gary Mabbutt am Sonntag in einem Interview mit "Sky Sports".

Der ehemalige Tottenham-Kapitän war aber nach Rücksprache mit Gascoignes Ärzte-Team zuversichtlich, dass sich der 45-Jährige bald erholt haben wird, um seinen Entzug fortsetzen zu können. Neben Mabbutt ist auch Englands Stürmer-Star Wayne Rooney um das Leben seines früheren Idols besorgt. "Was mit Paul in dieser Woche passiert ist, ist ein trauriger Moment für jeden, der den Fußball liebt. Und ich wünsche Paul nur das Beste", wurde der 27-Jährige am Sonntag in der englischen Zeitung " Sun on Sunday" zitiert.