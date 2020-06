Fußballer-Leben: Von Träumen & Albträumen

Die Wüste, das Reich der Mitte oder gar Down Under: Zum Abschluss der Profi-Karriere zieht es manchen Fußball-Star aus den europäischen Ligen an die exotischsten Plätze der Welt.

Für Raul, den Liebling der Real- und Schalke-Fans, beginnt an diesem Wochenende der Liga-Alltag in seiner neuen Heimat Katar.

Das erste Tor hat der 35-Jährige für Al Sadd schon geschossen, den ersten Titel aber auch verpasst. Im Viertelfinale des "Sheik Jassim Cups" verwandelte er einen Foulelfmeter zum 2:0. Das Finale allerdings verlor sein Team gegen Al Rayyan 0:1.