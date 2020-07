Zweitligist Kapfenberg soll gegen Corona-Regeln verstoßen haben

Fußball-Zweitligist Kapfenberg droht wohl Ungemach. Wie der Standard am Montagnachmittag berichtet, hat die Bundesliga ein Verfahren gegen den Klub eingeleitet. Es bestünde der Verdacht, dass sich die Steirer nicht an das Covid-19-Präventionskonzept gehalten haben. Dieses sieht vor, dass alle Spieler wöchentlich getestet werden, was bei Kapfenberg eben nicht der Fall gewesen sein soll.

Der Standard nahm Kontakt zu Klub-Präsident Erwin Fuchs auf, doch dieser bestritt die Vorwürfe. "Alle Spieler wurden gemäß den Bestimmungen regelmäßig getestet. Es ist nicht in Ordnung, solche Gerüchte zu streuen", wird Fuchs zitiert.

Laut Klub-Angaben sind nach dem ersten Fall, der am Freitag kommuniziert worden war, am Sonntag zwei weitere Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Duo weise keine Symptome auf und sei vom Rest der Mannschaft isoliert worden, gab der KSV an.

"Im Moment fällt es schwer, den Fokus auf Fußball zu richten. Aber wir versuchen, bestmöglich mit dieser Situation umzugehen und versuchen auch ganz normal zu trainieren", erklärte Chef-Trainer Kurt Russ.