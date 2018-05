WM-Serie: Frankreichs Trumpf und Sorgenkind

Ausreichend Talent

Für einen ist dieses Finale daher ein Pflichttermin: Frankreichs Teamchef Didier Deschamps. Der 49-Jährige soll die Grande Nation im Sommer zum zweiten WM-Titel der Geschichte führen, beim ersten im Jahr 1998 war er selbst noch am Ball und Kapitän der goldenen Generation um Starspieler Zinédine Zidane.Die aktuelle Auswahl ist kaum schlechter besetzt, Deschamps hat auf allen Positionen die Qual der Wahl. In der laufenden Saison probierte er in nur fünf Länderspielen nicht weniger als 27 verschiedene Spieler aus. Kaum ein WM-Teilnehmer verfügt über mehr Talent als Frankreich.

Ein Auszug aus der Kaderliste liest sich wie ein All-Star-Team von Europas Topklubs. Tor: Lloris (Tottenham); Verteidigung: Umtiti ( Barcelona) und Varane (Real); Mittelfeld: Kanté (Chelsea), Pogba (Manchester United) oder Payet (Marseille); Angriff: Griezmann (Atlético), Mbappé (Paris SG) oder Giroud (Chelsea).

An Talent hat es den Franzosen ohnehin selten gemangelt. Eher daran, all die Individualisten für das große Ganze zu begeistern. Unvergessen bleibt das peinliche Vorrunden-Aus 2010 in Südafrika samt Trainingsstreik und Meuterei. Erst danach gelang es den Verantwortlichen, die Auswahl langfristig zu stabilisieren. Die jüngsten drei Großereignisse endeten mit zwei Viertelfinal-Teilnahmen und zuletzt mit Rang zwei bei der EM-Endrunde im eigenen Land.