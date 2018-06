Ein kommunistisches Trikot für Brasiliens WM-Superstars?

Mit ihrer Freundin und Kollegin Marcela Sathler hatte sie eine Idee: Sie entwarf ein rotes Ersatztrikot. Rot ist die Farbe der politischen Linken. Anstelle des Markenlogos des Sportartikelherstellers, platzierte sie rechts auf der Brust Hammer und Sichel. Links ließ sie, wie auch beim Originaltrikot, das Wappen des Fußballverbands CBF. Via Facebook machte sie Werbung für das Trikot, bot es für 45 Reais (knapp 12 Euro) Gleichgesinnten zum Kauf an.

Verband klagte wegen Logo

Die Resonanz war enorm, aber nicht unbedingt so wie erwartet. Neben Begeisterung und Zuspruch erhielt sie auch ein Schreiben einer Anwaltskanzlei. Diese vertritt den Fußballverband CBF und wies Luisa darauf hin, dass sie unerlaubt die Marke des Verbands, also das Logo, für kommerzielle Zwecke nutze. Dieses sei jedoch durch die Ausrüsterfirma Nike markenrechtlich geschützt.

Luisa reagierte, tauschte das CBF-Siegel gegen ein CBD-Siegel, das bis 1971 die gelben Dressen zierte, bis es vom CBF abgelöst wurde. Aber auch das gehe nicht, so die Anwälte. "Der CBF verwies auf ein Exklusivitätsrecht, das Nike besitze und deshalb als Einzige Hemden mit den Wappen, dem heutigen, sowie dem vorherigen, des Fußballverbandes herstellen dürfe", sagt Luisa. Sie kam mit einer Ermahnung und dem Schrecken davon.

Aufgeben will sie aber nicht. "Ich habe viel darüber nachgedacht", gibt sie zu. "Aber ich glaube, ich schulde denjenigen, die auf mich zugekommen sind, ein neues Trikot", sagt sie kämpferisch. Inzwischen ist eine dritte Version in einem Onlineshop zum Kauf angeboten. Anstelle des Verbandswappen gibt es ein unverfängliches Logo, einen "Brasil"-Schriftzug, gerahmt vom Sternen, die an die WM-Titelgewinne Brasiliens erinnern sollen. Doch statt der bisher errungenen fünf Sterne sind sechs abgebildet. In dieser Hoffnung sind sich Rechte wie Linke in Brasilien einig.