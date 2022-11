Die Erinnerungen an das Debakel vor vier Jahren in Russland sind in Deutschland allgegenwärtig, das mögliche Deja-vu soll am Sonntag (20 Uhr/live ORF 1) bei der Fußball-WM in Katar möglichst vermieden werden. Dann ist die DFB-Elf von Bundestrainer Hansi Flick gegen Spanien fast schon zum Siegen verdammt. Es droht das erneut vorzeitige WM-Aus. Spanien hat nach dem 7:0 gegen Costa Rica fast keinen Druck.