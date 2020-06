Austria-Goalie Lindner vor Wechsel nach Spanien

Die Austria-Spitze spricht noch von Gerüchten, die man nicht kommentieren möchte. Franz Wohlfahrt hätte sich wohl einen geruhsameren Amtsantritt als violetter Sportdirektor gewünscht, umgekehrt befindet er sich in medias res, was seine Arbeit betrifft. Im Trainingslager in der Türkei bleibt ihm kaum Zeit zum Verschnaufen. Offiziell rechnet er nicht mit einem Wechsel seines Torhüters, inoffiziell ist er schon darauf vorbereitet, wie er am Sonntag Nachmittag in kleinem Kreis anmerkte. Ein routinierter Goalie befindet sich in Österreich. Der ehemalige Teamtormann Michael Gspurning hat mit Jahreswechsel seine Zelte in Griechenland abgebrochen. Der aktuelle Teamtormann Robert Almer ist nicht zu haben. Der 30-Jährige, der schon zwei Mal bei der Austria war, hat noch bis Sommer einen Vertrag in Hannover.

Wohlfahrt kennt Lindner nicht zuletzt seit der gemeinsamen Zeit beim Nationalteam sehr gut. "Wir haben schon damals über einen möglichen Wechsel gesprochen. Er ist mit 24 Jahren noch jung, hat sicherlich ausreichend Zeit. Aber wenn das Angebot stimmt, dann muss er natürlich überlegen zuzugreifen." Wohlfahrt selbst wechselte erst im Alter von 32 Jahren von der Austria zu Stuttgart. "Das war spät, aber für mich dennoch der richtige Schritt. Weil ich reif und bereit war."

