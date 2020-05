Wie die Klubs im eigenen Stadion ganz legal tricksen

Nach der Aufholjagd von Rapid beim 3:3 gegen Salzburg konfrontierte der ORF Rapid-Trainer Zoran Barisic mit Bildern aus der Pause. Zu sehen war, wie der Rasen ausgiebig gewässert wurde. An sich kein Aufreger, weil die Hütteldorfer das möglichst kurz geschnittene Grün im Happel-Stadion so oft wie möglich befeuchten. Damit beim bevorzugten Kurzpassspiel der Ball richtig "flutscht", die Kombinationen schneller laufen und der Gegner besser ausgespielt werden kann.

Gegen Salzburg wurde allerdings nur jene Hälfte begossen, in der beim Stand von 0:3 nach der Pause der Sturmlauf aufs Bullen-Tor gestartet werden sollte. In der eigenen Hälfte konnte es bei einem Konter ja ruhig ein bisschen langsamer gehen ...

Salzburg beschwerte sich danach über diesen "Wasser-Fall", Rapid wollte nicht, dass daraus ein "Watergate" wird und begießt seither wieder beide Spielfeldhälften ausgiebig, auch in der Pause. Barisic sagt: "Das ist besser als gar kein Wasser auf ungewöhnlich hohem Rasen."

Denn das passiert in auffällig vielen Stadien, wenn spielstarke Gegner wie Rapid oder Salzburg anreisen. Zuletzt beschwerte sich der Salzburger Marcel Sabitzer nach dem 2:2 in Altach, "dass auf diesem stumpfen Rasen unsere Spielweise nicht funktioniert hat. Die Bälle laufen hier viel langsamer". Rapid-Sprinter Philipp Schobesberger hatte schon nach dem Aufwärmen in Altach erkannt, "dass ich auf diesem trockenen Platz ohnehin nicht mit dem Ball am Fuß beim Gegner vorbeikomme." Also verzichtete er beim 3:1 auf seine gewohnten Dribblings und legte Beric mit Direktpässen immerhin dessen zwei Lattenschüsse auf.

In Wiener Neustadt werden Gastwünsche nach mehr Wasser auf dem meist länger geschnittenen Rasen gerne überhört. Auch deshalb wirken Spiele in Wiener Neustadt im TV oft so, als würde dort grundsätzlich langsamer gespielt.

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer kündigt an: "Das grundsätzliche Befeuchten des Rasens kann nicht verordnet werden. Aber das einseitige Begießen, wie es Rapid gemacht hat, wird ab Sommer verboten sein."