Arnautovics West Ham gewinnt Derby gegen Arsenal

West Ham United hat am Samstag das Derby gegen Arsenal in der englischen Premier League mit 1:0 gewonnen. Während der mit einem Wechsel nach China in Verbindung gebrachte ÖFB-Star Marko Arnautovic ohne Torerfolg blieb, sorgte sein irischer Teamkollege Declan Rice in der 48. Minute für die Entscheidung. Der 19-jährige Innenverteidiger schlenzte den Ball aus elf Metern ins rechte Eck.

Im Fokus stand der anscheinend wechselwillige Arnautovic, der nach dem Schlusspfiff den schnellen Weg in die Katakomben des Stadions suchte und sich nicht am Mannschaftsjubel beteiligte.