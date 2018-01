Werder Bremen leiht Bayern Münchens Abwehrtalent Marco Friedl aus. Das bestätigte der Manager des deutschen Bundesligisten, Frank Baumann, am Donnerstag. "Wir haben eine Einigung mit Marco und dem FC Bayern erzielt", sagte Baumann kurz bevor die Verträge unterzeichnet wurden.

Der 19-jährige Tiroler Friedl erhält laut Baumann einen Vertrag über eineinhalb Jahre ohne Kaufoption. Österreichs U21-Teamspieler kam bei den Bayern-Profis in dieser Saison einmal in der Bundesliga und einmal in der Champions League zum Einsatz. Für die Regionalliga-Mannschaft absolvierte der Linksverteidiger zehn Begegnungen.

Good luck in Bremen, Marco!



Marco Friedl has joined @werderbremen_en on loan until 30th June 2019. #MiaSanMia pic.twitter.com/wnIEiiicfv — FC Bayern English (@FCBayernEN) January 25, 2018

Bei Bremen ist Friedl nun nach Kapitän Zlatko Junuzovic und Florian Kainz der dritte ÖFB-Legionär.