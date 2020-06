Lindner-Transfer zu Cordoba gescheitert

Bei den Wienern ist am Dienstag auch noch eine andere Personalentscheidung gefallen: Manuel Ortlechner ist als Kapitän zurückgetreten. Der bald 35-Jährige hat nach mehreren Gesprächen mit Wohlfahrt diese Entscheidung getroffen, „ Manuel hat Großes für die Austria geleistet und dafür gebührt ihm auch ein großer Dank“, sagte der Sportdirektor und fügte an: „Natürlich ist es auch der Lauf der Zeit und das muss man so auch akzeptieren.“ Ortlechners Nachfolger steht auch schon fest: Linksverteidiger Markus Suttner wird künftig die Kapitänsbinde tragen. Der Teamspieler hatte Ortlechner schon im Herbst häufig vertreten, als dieser nicht aufgestellt wurde. Neue Vize-Kapitäne sind Alexander Gorgon und Alexander Grünwald.