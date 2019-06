Vize-Weltmeister Kroatien feiert zweiten Sieg in der EM-Quali

Kroatien hat in der Qualifikation für die Fußball-EM 2020 den zweiten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Dank eines Eigentors von James Lawrence (17.) sowie eines Treffers von Ivan Perisic (48.) besiegte der Vize-Weltmeister am Samstag in Osijek Wales 2:1 (1:0). Der Anschlusstreffer durch David Brooks infolge eines unhaltbar abgefälschten Schusses kam für Gareth Bale und Co. zu spät.

Kroatien setzte sich mit 6 Punkten vor Slowenien, Ungarn und Wales (je 3) an die Spitze von Gruppe E. Ungarn war ab 18.00 Uhr in Aserbaidschan gefordert.

In Gruppe H holte auch Island im dritten Qualispiel den zweiten Sieg, setzte sich zuhause gegen Albanien mit 1:0 (1:0) durch. Den einzigen Treffer erzielte Johann Gudmundsson (22.). Island ist punktegleich mit Frankreich und der Türkei (je 6), die ab 20.45 aufeinandertreffen, Dritter.