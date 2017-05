ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf hat sich einen Kreuzbandeinriss im rechten Knie zugezogen. Das bestätigte sein Vater Bertram Schöpf am Dienstag gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Damit ist die Saison für den Mittelfeldspieler vom deutschen Bundesligisten Schalke 04 vorzeitig beendet. Er verpasst auch Österreichs WM-Qualifikationsspiel am 11. Juni in Irland.

Schöpf hatte sich am Freitag beim 4:1-Erfolg gegen Leverkusen ohne Fremdeinwirkung das Knie verdreht. Der 23-jährige Tiroler hatte in der Partie mit einem Tor und zwei Vorlagen geglänzt. Wegen der Verletzung fällt Schöpf nun jedoch mehrere Monate aus. Sein Klub hatte nach weiteren Untersuchungen voraussichtlich für Dienstag einen Befund angekündigt.