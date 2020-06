U19-EM-Finale lautet Frankreich gegen Serbien

Die Auswahlen von Frankreich und Serbien sind am Montag ins Finale der Fußball-U19-EM in Litauen eingezogen. Die Serben gewannen gegen Portugal nach einem 2:2 nach 120 Minuten mit 3:2 im Elferschießen. Die Franzosen, die sich in der Qualifikation knapp gegen Österreich durchgesetzt hatten, besiegten Titelverteidiger Spanien 2:1 nach Verlängerung. Das Endspiel steigt am Donnerstag in Marijampole.