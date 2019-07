Fußball-Transfers: Sandi Lovric wechselt in die Schweiz

1.7. Der italienische Fußball-Spitzenclub AS Roma will bei der Suche nach weltweit vermissten Kindern helfen. Der Verein nutzt dafür seine sozialen Medien und verlinkt in diesem Sommer bei jeder Transfermeldung Fotos und Details von vermissten Kindern, wie der Verein mitteilte. Zu sehen war das am Montag bei den verkündeten Verpflichtungen von Leonardo Spinazzola und Amadou Diawara. Der im US-Besitz befindlichen AS Roma folgen bei Twitter 1,78 Millionen Nutzer auf dem italienisch-sprachigen Kanal und 445.000 Nutzer in der englischen Variante.