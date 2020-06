Tipico Sportwetten neuer Bundesliga-Sponsor

Die Gefahr, dass nach der zweiten auch die oberste Spielklasse ohne die finanzielle Unterstützung eines Bewerbssponsors auskommen muss, ist gebannt. Aus der tipp3-Liga wird in den kommenden drei Saisonen die Tipico-Liga. Bei der Klubkonferenz in Klagenfurt wurde am Mittwoch der Vertrag unterschrieben. Liga-Präsident Hans Rinner und Liga-Vorstand Christian Ebenbauer zeigen sich hoch erfreut.

Nach dem Absturz im Zuschauerinteresse und viel Negativ-Werbung musste für den Deal aber einiges in Kauf genommen werden:

Weiter Wetten Tipico ist ein Wettanbieter mit deutscher Führung sowie Sitz und Lizenzierung auf Malta (wo die Gesetze für diese Branche besonders liberal sind). Werbe-Testimonial des 2004 gegründeten, stark wachsenden Unternehmens ist der frühere Welttorhüter Oliver Kahn. Im Angebot sind auch Ereigniswetten (wie etwa "wer schießt das nächste Tor?"), die nach dem Auffliegen des Wettskandals von der Bundesliga noch kritisiert wurden. Lukrative Angebote fernab der Wettbranche blieben hingegen aus.

Weniger Geld Brachte die tipp3-Liga powered by T-Mobile bisher rund drei Millionen Euro pro Jahr ein, sollen es künftig nur zwei Millionen sein. Dafür könnten die Vereine individuell noch mehr Werbepakete verkaufen, weil sich Tipico auf das Namensrecht fokussiert. tipp3 bleibt zumindest als offizieller Buchmacher der Liga im Boot, wirbt aber lieber mit dem Nationalteam und Teamchef Marcel Koller.

Weiter Suchen Für die "Erste Liga" wird weiter nach einem Sponsor gesucht. Bet-at-home (ein österreichisches Wettunternehmen, ebenfalls mit maltesischer Lizenz) hatte Ende 2013 rund 2,5 Millionen für beide Ligen geboten, was die 20 Klubs ablehnten.

Die bisherigen Namens-Sponsoren der österreichischen Fußball-Bundesliga:

1997-2003: max.Bundesliga

2003-2008: T-Mobile Bundesliga

2008-2014: tipp3-Bundesliga powered by T-Mobile

2014-2017: Tipico Bundesliga