Teamchef Hitzfeld hört auf und lobt Koller

Laut einem Bericht der deutschen Zeitung Bild hat Koller erstmals offiziell bestätigt, dass ihm ein Angebot des 1. FC Nürnberg vorliegt. "Ich brauche noch Zeit, um die Entscheidung zu fällen. Ich werde mir alles genau ansehen. Nürnberg muss noch warten", erklärte der Schweizer laut Bild. Die Entscheidung falle "in den nächsten Wochen".

Weit eiliger scheint es jedoch Nürnberg zu haben. "Wir wollen am Wochenende mit dem neuen Trainer Einigung erzielen. Er soll möglichst die komplette Vorbereitung für das Spiel am Freitag in Stuttgart machen", meinte Klub-Manager Martin Bader. Als Ersatzkandidat soll der Niederländer Gertjan Verbeek parat stehen. Beim kommenden Auswärtsspiel am Samstag in Frankfurt wird Nürnberg noch von Interimstrainer Roger Prinzen (44) betreut.

