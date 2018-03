Tausende Fans und zahlreiche Fußball-Profis haben sich in Florenz vom italienischen Fußball-Nationalspieler Davide Astori verabschiedet. Zur Trauerfeier des Fiorentina-Kapitäns in der Santa-Croce-Basilika kamen am Donnerstag nicht nur die Teamkollegen des 31-Jährigen, der am Sonntag in seinem Hotelzimmer in Udine tot aufgefunden worden war, sondern auch Spieler anderer Klubs.

Foto: AP/Alessandra Tarantino So nahmen etwa Torwartlegende Gianluigi Buffon und Trainer Massimiliano Allegri von Rekordmeister Juventus Turin teil. Auch der frühere Bürgermeister von Florenz und Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi war zugegen.

Foto: APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Die Menschenmenge vor der Kirche spendete mehrmals langen Applaus. Auf Schildern war "Addio Capitano" zu lesen. Flaggen des Klubs wurden geschwenkt.

Foto: REUTERS/ALESSANDRO BIANCHI Auch vor dem Stadion, das der Leichenwagen in langsamem Tempo passierte, hatten sich laut Nachrichtenagentur ANSA rund 2.000 Fans versammelt.

Foto: REUTERS/ALESSANDRO BIANCHI