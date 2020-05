Fußball-Stimmungstief im Ländle

Es war definitiv nicht die Runde der Mannschaften aus Vorarlberg. Ein Pünktchen - das war die magere Ausbeute des Trios Altach, FC Lustenau und Austria Lustenau zum Ende des ersten Liga-Viertels.



Lange Gesichter also, wohin man schaute im Ländle. Vor allem in Altach herrschte nach der 1:2-Heimpleite gegen Grödig Untergangsstimmung. Denn der Titelanwärter war bereits vorangelegen, ehe die Salzburger mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten den Überraschungssieg fixierten.



Altach-Coach Adi Hütter übte heftige Kritik an seiner Mannschaft. "Einige Spieler haben mich enttäuscht", polterte der Coach. Für die Altacher war es bereits der zweite Dämpfer in Serie: Erst am Freitag hatte es gegen Aufsteiger BW Linz eine empfindliche 0:2-Niederlage gesetzt.