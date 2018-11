Fußball-Splitter: Verdächtiger in belgischem Skandal will reden

14.11. Das österreichische Fußball-Nationalteam muss in den beiden abschließenden Gruppenspielen der Nations League auf Stürmer Guido Burgstaller verzichten. Der Schalke-Legionär fällt für die Partien am Donnerstag (20.45 Uhr) in Wien gegen Bosnien und am Sonntag (18.00 Uhr) in Belfast gegen Nordirland wegen anhaltender Leistenprobleme aus. Das gab der ÖFB am Mittwochnachmittag bekannt.

Burgstaller werde das Teamcamp noch im Lauf des Tages verlassen. Anstelle des 29-Jährigen nominierte Teamchef Franco Foda Routinier Marc Janko nach. Der Angreifer vom FC Lugano war zuletzt bereits für das Länderspiel-Doppel gegen Nordirland (1:0) und Dänemark (0:2) nachberufen worden. Gegen Dänemark gab er nach mehr als einem Jahr Pause ein Kurz-Comeback im ÖFB-Team. Mit 28 Toren in bisher 67 Länderspielen liegt Janko in der ewigen ÖFB-Schützenliste auf Rang vier. In acht Saisoneinsätzen für Lugano hat der Stürmer bisher noch nicht getroffen.

In Österreichs Startformation für das Heimspiel gegen Tabellenführer Bosnien ist nun anstelle von Burgstaller mit Augsburg-Angreifer Michael Gregoritsch im Sturmzentrum zu rechnen. Janko wurde erst am späten Mittwochabend im Teamcamp in Wien erwartet. Beim Abschlusstraining im Ernst-Happel-Stadion werde er laut ÖFB-Angaben noch nicht mit von der Partie sein.