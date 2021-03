Fußball-Splitter: Van Dijk fehlt bei EM gegen Österreich

Gianluigi Buffon will spätestens im Juni 2023 seine Karriere beenden. Wie die 43-jährige Torhüter-Legende von Juventus Turin gegenüber dem Guardian anmerkte, könnte er die Schuhe aber schon früher an den Nagel hängen. Der Vertrag des Weltmeisters von 2006 bei Juve läuft im Sommer aus, über eine Verlängerung wurde vorerst noch nichts bekannt. "In meinem Kopf gibt es ein finales Stoppschild, das ist Juni 2023. Das ist das Maximum, wirklich das Maximum. Aber ich könnte auch in vier Monaten aufhören", sagte Buffon in dem Zeitungsinterview. Er hatte in der Vergangenheit schon 2018 das Karriereende angekündigt, wechselte dann aber zu Paris Saint-Germain. Nach seiner Rückkehr zu Juventus ein Jahr später ist Buffon in erster Linie Ersatzmann für Polens Teamtorhüter Wojciech Szczesny. In der laufenden Saison kam "Gigi" bisher auf zehn Pflichtspieleinsätze.