Fußball-Splitter: Urgestein Pranter verlässt die WSG Tirol

In der englischen Premier League könnten nach langer Zeit zum Ende der Saison wieder Gästefans erlaubt sein. Man rechne damit, dass an den letzten Spieltagen in der zweiten Maihälfte bis zu 500 Fans der Auswärtsmannschaften erlaubt sein könnten, schrieb Premier-League-Chef Richard Masters in einem Schreiben an die Clubs, aus dem die Times am Freitag zitierte. Sie wären Teil von insgesamt 10.000 Zuschauern, die bei den Spielen zugelassen werden sollen. Ab dem 17. Mai sollen in England, wenn die Infektionslage weiterhin stabil bleibt, auch wieder Kulturveranstaltungen und Treffen in Innenräumen möglich sein.