Fußball-Splitter: St. Pölten verpflichtet Stürmer aus Israel

Wegen eines positiven Corona-Tests muss der deutsche Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg von Trainer Oliver Glasner, Mittelfeldakteur Xaver Schlager und Tormann Pavao Pervan in der Vorbereitung erst einmal auf Abwehrspieler Kevin Mbabu verzichten. Der Befund des Schweizers sei positiv, teilte Wolfsburg am Samstag mit. Der 25-Jährige befinde sich bis auf weiteres in häuslicher Quarantäne.

Wolfsburg startete am Samstagnachmittag in die Saisonvorbereitung, am 5. August steht das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Schachtar Donezk (Hinspiel 1:2) auf dem Programm.