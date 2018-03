9. 3. Zwei Österreicher waren am Freitag Matchwinner in der 2. Liga. Der Niederösterreicher Konstantin Kerschbaumer schoss Bielefeld in der letzten Minute zum Sieg gegen den Aufstiegsaspiranten 1. FC Nürnberg. Und die Vorarbeit leistete mit Manuel Prietl ein Steirer.