Fußball-Splitter: River Plate erster Copa-Libertadores-Finalist

12.10. Der frühere französische Stürmerstar Thierry Henry soll einem Bericht der Sportzeitung L'Equipe zufolge neuer Trainer von Ex-Meister AS Monaco werden. Der einstige Welt-und Europameister soll am Samstag zunächst seine bisherige Funktion als Assistenztrainer des WM-Dritten Belgien aufgeben und am Montag offiziell in Monaco vorgestellt werden, hieß es weiter. Sein einstiger Jugendklub hatte sich nach dem schlechten Saisonstart am Donnerstag vom bisherigen Trainer Leonardo Jardim getrennt. Der 41-jährige Henry war zuvor auch schon als Trainer in Bordeaux im Gespräch.