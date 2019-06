Fußball-Splitter: Real Madrid holt Konkurrent für Marcelo

8.6. Fast 200 Fans der polnischen Nationalmannschaft sind vor dem EM-Qualifikationsspiel ihres Teams in der Österreich-Gruppe G in Skopje gegen Nordmazedonien (1:0) festgenommen worden. Sie seien laut Polizeiangaben in eine gewalttätige Auseinandersetzung involviert gewesen, die sich aus bisher nicht geklärten Gründen untereinander entwickelt hatte. Die Krawalle ereigneten sich in einem Park in der Nähe des Tose-Proeski-Nationalstadions, in dem am Montag auch das ÖFB-Team gastiert. "Es sind ungefähr 200 Personen", erklärte ein Polizeisprecher in der Nacht auf Samstag. Diese würden sich vorerst weiterhin in Gewahrsam befinden. Angaben zu Verletzten gab es weder von der Polizei noch von lokalen Medien. Rund 2.000 polnische Fans waren für das Spiel nach Skopje gereist.