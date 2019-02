Fußball-Splitter: Rapids Badji erhielt die Spielberechtigung

21.2. Neymar wird die Behandlung seiner komplizierten Fußverletzung in seiner Heimat fortsetzen. Laut Angaben seines Klubs Paris Saint-Germain soll sich der 26-jährige Angreifer ab Donnerstag für zehn Tage in Brasilien einer speziellen Therapie unterziehen. Begleitet werde er dabei von Mitgliedern der medizinischen Abteilung des Vereins, gab PSG in der Nacht auf Donnerstag bekannt. Neymar hatte sich vor vier Wochen im französischen Cup beim 2:0-Sieg gegen Racing Straßburg am Mittelfuß verletzt. PSG bestätigte, dass es sich um eine Folgeverletzung des Mittelfußbruches von vergangener Saison handle, der Neymar um seine Teilnahme an der WM in Russland hatte bangen lassen. Der Offensivstar war damals operiert worden und drei Monate ausgefallen. Diesmal wurde eine Ausfallzeit von rund zehn Wochen prognostiziert.