Fußball-Splitter: Rapid entging knapp einer Testspiel-Blamage

23.1. Lukas Podolski ist zum türkischen Erstligisten Antalyaspor. Am Donnerstag twitterte der Klub einen kurzen Willkommensgruß mit den Worten "Willkommen Podolski". Nach Berichten der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu sollte Podolski einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison unterschreiben.

Bilder der Boulevardzeitung "Hürriyet" hatten den 34-Jährigen, der 2014 mit Deutschland in Brasilien Weltmeister geworden war, schon am Sonntag bei der Ankunft am Flughafen des Badeorts Antalya inmitten begeisterter Fans gezeigt. Podolski spielte bereits von 2015 bis 2017 bei Galatasaray Istanbul in der türkischen Liga. Am Samstag hatte der japanische Erstligist Vissel Kobe mitgeteilt, den Ende Jänner auslaufenden Vertrag mit Podolski nicht zu verlängern. Für Kobe hatte der Torjäger in den vergangenen drei Jahren gespielt.