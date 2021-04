Fußball-Splitter: Rangnick erstellt Konzept für Lok Moskau

Drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Bayern München hat Paris Saint-Germain einen weiteren Corona-Fall bekanntgegeben. Einer Twitter-Mitteilung zufolge wurde auch Alessandro Florenzi positiv getestet, der 30-Jährige befinde sich in Quarantäne. Der Einsatz des Abwehrspielers an diesem Mittwoch ist daher unwahrscheinlich. Am vergangenen Freitag hatte PSG mitgeteilt, dass Marco Verratti positiv getestet worden war. Beide Nationalspieler waren in der WM-Qualifikation für Italien im Einsatz.