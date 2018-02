13.2. Österreichs Tabellenführer Salzburg wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Hinspiel der Zwischenrunde der Europa League am Donnerstag bei Real Sociedad auf Valon Berisha verzichten müssen. Der Teamspieler Kosovos hat sich am Samstag im Bundesliga-Spiel in Altach eine Muskelverletzung in der Hüfte zugezogen und war in der Pause ausgewechselt worden. Trainer Marco Rose, der in Altach wegen einer Grippe gefehlt hatte, ist auf dem Weg der Besserung und wird die Reise nach San Sebastian mitmachen können. Der ebenfalls erkrankte Tormanntrainer Herbert Ilsanker wird von Heinz Arzberger ersetzt. Während Hannes Wolf nach seiner Erkrankung wieder ins Training einsteigt, ist bei Duje Caleta-Car (Grippe) und Andre Ramalho (muskuläre Probleme) ist noch offen, ob sie am Donnerstag einsatzbereit sein werden. Das Hinspiel wird um 19 Uhr angepfiffen.